Paragleiter 50 Meter abgestürzt – schwer verletzt

In Brand ist am Montag ein 55-jähriger Paragleiter abgestürzt. Der erfahrene Pilot zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Am Montagmittag startete ein 55-jähriger Paragleiter in Brand seinen Flug von der Gulmabahn im Bereich der Bergstation in Richtung Ortszentrum Brand. Während der erfahrene Pilot in einer Höhe von rund 50 Metern kreiste, klappte plötzlich, vermutlich aufgrund einer Thermikblase, der Schirm zusammen. Dadurch sackte der Pilot stark ab und stürzte schließlich im steilen Gelände ab.