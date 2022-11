Papst setzt gesamte Führungsebene von Caritas Internationalis ab

Papst Franziskus hat die gesamte Führungsebene von Caritas Internationalis von deren Aufgaben entbunden und einen Außerordentlichen Kommissar an die Spitze der Hilfsorganisation gesetzt.

Neuwahlen im Mai 2023

Neben dem Caritas-Präsidenten, Kardinal Luis Antonio Tagle, wurden die Vizepräsidenten, der Generalsekretär, der Schatzmeister sowie die Mitglieder des Exekutivrates abgesetzt. Nun soll Pier Francesco Pinelli die Dachorganisation der 162 nationalen Caritas-Verbände als Sonderkommissar leiten; der Italiener war früher Manager zahlreicher Energiekonzerne. Kardinal Tagle soll zunächst weiter als Berater bleiben und sich um die Beziehungen zu den Caritas-Ortsverbänden kümmern. Im Mai 2023 steht in Rom dann die turnusmäßige Generalversammlung von Caritas Internationalis mit Neuwahlen an.

"Schwächen im Management" festgestellt

"Caritas Internationalis" ist der Dachverband von 162 nationalen Caritasverbänden. Diese sind nach eigenen Angaben in rund 200 Ländern in der Not- und Entwicklungshilfe sowie in Sozialdiensten tätig. Mitglieder von Caritas Internationalis sind unter anderen der Deutsche Caritasverband, die Caritas Österreich, Caritas Schweiz und der französische Secours catholique. Sitz des Verbands ist die Vatikanstadt.