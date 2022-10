Caritas intoniert neue Version der Bundeshymne

Die Caritas hat anlässlich des Nationalfeiertages die Bundeshymne neu erdacht und intoniert.

Die sogenannte "Wir-helfen-Hymne" geht auf die "Welle der Solidarität" angesichts diverser weltweiter Krisen ein, gesungen wird sie von einem Chor aus haupt- und ehrenamtlichen Caritas-Mitarbeitern und -Mitarbeiterinnen. Die ersten Zeilen lauten dabei: "Land der Berge und mancher Gräben. In harten Zeiten, einander geben."

Maßgeblich beteiligt an der Umsetzung der Hymne und des Musikvideos waren die Kreativagentur papabogner, die österreichische Filmregisseurin Gersin Livia Paya und der Musikproduzent Thomas Rabitsch. Nun seien alle dazu aufgerufen, die eigens gesungene Version des Stücks mit dem Hashtag #WirHelfenHymne in den sozialen Netzwerken zu teilen. Das offizielle Video steht auf allen Social-Media-Accounts der Caritas in den sozialen Netzwerken zur Verfügung.