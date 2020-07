Papiersammlung in Koblach wird adaptiert

Die Papiertonnen an der Abfallsammelstelle in Koblach sollen bald der Vergangenheit angehören

Die Papiertonnen an der Abfallsammelstelle in Koblach sollen bald der Vergangenheit angehören ©Michael Mäser

Auch in der Kummenberggemeinde sollen die Abfallsammelstellen durch die „private Tonne“ ersetzt werden.

Koblach. Bereits vor sechs Jahren wurde in der Koblacher Gemeindevertretung erstmals über die Einführung der Papiertonne diskutiert. Damals wäre die Gemeinde eine der Ersten gewesen und daher sollten vorerst die Vor- und Nachteile der Hausabholung in der Praxis in den Gemeinden welche schon auf dieses System umgestellt haben, beobachtet und bewertet werden.

Keine Mehrkosten für die Bürger

Mittlerweile haben rund zwei Drittel der Gemeinden in Vorarlberg auf die Abholung des Papiers vor der Haustüre umgestellt. Auch in der Gemeinde Koblach hat man sich nun in den vergangenen Monaten wieder die Vor- und Nachteile des Systems angeschaut und will nun die Sommerzeit nutzen um alles für die Umstellung vorzubereiten. Hauptargumente für die Papiertonne sind dabei neben den Einsparungen im Bereich der Fahrten für die Müllfahrzeuge auch die ständig stark verschmutzten Abfallsammelstellen: „Durch die Reinigungskosten an den Sammelstellen fallen jährlich hohe Summen an, diese Kosten würden wegfallen. Einzig die Anschaffung der Behälter würde mit rund 46.000 Euro ins Gewicht fallen. Für die Bürger entstehen dabei keine Mehrkosten“, erklärt Koblachs Bürgermeister Gerd Hölzl.

Umstellung auf freiwilliger Basis