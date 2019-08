Papiercontainer in Bregenz abgefackelt

Bregenz - Ein Papiermüllcontainer wurde komplett zerstört. Zwei weitere Container sowie eine Straßenlaterne wurden erheblich beschädigt.

Am späten Dienstagabend setzte eine bislang unbekannte Täterschaft auf unbekannte Weise einen Papiermüllcontainer auf dem Achweg in Bregenz in Brand. Dabei stand ein Papiermüllcontainer in Vollbrand und wurde komplett zerstört. Zwei weitere Papiermüllcontainer sowie eine Straßenlaterne wurden bei dem Brand erheblich beschädigt.