Papier wird vor der Haustüre abgeholt

Ab September wird auch in der Vorderlandgemeinde das Altpapier über die gebührenfreie Papiertonne frei Haus abgeholt.

Klaus . Nachdem mittlerweile über zwei Drittel der Gemeinden in Vorarlberg auf die Abholung des Papiers vor der Haustüre umgestellt haben, wird auch die Gemeinde Klaus ab September auf die neue Papiersammlung umstellen. Die entsprechenden Sammeltonnen werden derzeit an die Bevölkerung verteilt.

Nachdem in der Klauser Gemeindevertretersitzung im Mai diesen Jahres der Beschluss für die neue Papiersammlung gefällt wurde, stellt der Bauhof derzeit die neuen Papiertonnen kostenlos an die Haushalte zu. „Die Entsorgungsfahrt zur Altstoff-Sammelstelle kann man sich somit ersparen und das Papier wird künftig bequem von zu Hause abgeholt“, so Bürgermeister Simon Morscher. Neben der bequemeren und effizienter Sammlung des Papierabfalles erwartet sich die Gemeinde dabei auch eine Steigerung der Sammelmengen. Trotz diverser Entsorgungsmöglichkeiten im Gemeindegebiet befinden sich immer noch große Mengen verwertbares Papier im Restmüll und mit der neuen Sammelmethode könne man dieses Potenzial noch sinnvoller nutzen.

Die Papiertonnen in Klaus werden künftig alle vier Wochen geleert, in Wohnanlagen alle zwei Wochen. Dazu kann das Altpapier auch weiterhin beim ASZ Vorderland entsorgt werden und auch die Altpapiersammlungen der KJ Klaus finden weiterhin statt. Die Altpapiercontainer bei den Altstoff-Sammelstellen in Klaus werden Ende Oktober entfernt. Damit sollen auch die teils stark verschmutzten Abfallsammelstellen in Zukunft vermieden werden und es sollte auch eine Einsparung im Bereich der Fahrten für die Müllfahrzeuge geben. MIMA