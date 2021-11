Pandemie-Kommunikation, WingTsun und Alpenraummythen

Ikp-Geschäftsführer Martin Dechant, Religionswissenschaftler Dr. Michael Blume und WingTsun-Meister Mario Janisch heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Eine Pandemie stellt auch die Kommunikations- und Werbebranche vor neue Herausforderungen. Jedes Wort wird auf die Waagschale gelegt und Feedback verliert sich schnell in Hasskommentaren. Ist der Babyelefant als Abstands-Symbol ein gelungenes Beispiel für aktuelle Werbestrategien? Darüber redet Marc Springer heute mit Martin Dechant, Geschäftsführer der ikp-Vorarlberg in "Vorarlberg LIVE".

Woran liegt es, dass in Ländern wie Spanien und Portugal die Impfquote bei weitem besser ist als in Österreich, Schweiz oder Deutschland? Dr. Michael Blume, Religionswissenschaftler und Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung in Baden-Württemberg geht dieser Frage in seiner aktuellen Alpenraum-These auf den Grund. In "Vorarlberg LIVE" redet er heute über die historischen Wurzeln von Verschwörungsmythen und Querdenkern im Alpenraum.