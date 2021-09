Pandemie der Ungeimpften und Grünen-Rebellion

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und BILD-TV Moderatorin Nena Schink heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Die Regierung hat heute mit den Landeshauptleuten neue Corona-Maßnahmen für den Herbst beschlossen. Bundeskanzler Sebastian Kurz verwies auf die "Pandemie der Ungeimpften" und kündigte die Notwendigkeit einer dritten Impfung an. Als neuer Leitindikator zählt in Zukunft die Auslastung der Intensivbetten. Welche Maßnahmen wann eintreffen und wie der Plan für den Herbst genau aussieht, erklärt Landeshauptmann Markus Wallner heute in "Vorarlberg LIVE".