Panda-Baby feiert seinen ersten Geburtstag

"Le le" - der erste Riesenpanda, der in Singapur geboren wurde - wurde heute ein Jahr alt und feierte seinen 1. Geburtstag zusammen mit seiner Mama.

Riesenpandas stark gefährdet

Riesenpandas sind in China beheimatet. Der Nachwuchs ist der Erstgeborene von Vater Kai Kai und Mutter Jia Jia, die 2012 von China an Singapurs River-Safari-Wildpark ausgeliehen worden sind. 2016 stufte der Weltkongress der Weltnaturschutzunion (IUCN) Riesenpandas von "stark gefährdet" auf "gefährdet" herab - obwohl es laut der Umweltorganisation WWF nur noch etwas mehr als 1.800 Pandas in freier Wildbahn gibt.