Palmbuschenbinden mit Seelsorgeraum und Landjugend

Der Palmprozession am Sonntagvormittag ging wieder das gemeinschaftliche Palmbuschenbinden am Freitag und Samstag voraus.

Im Städtle werden alte Traditionen und Bräuche zelebriert. Zur Feier der Liturgie zum Palmsonntag mit Segnung der Palmbuschen fand sich die Pfarre Herz Mariae in der Fatimakirche ein. Indessen eröffnete die Pfarre Heilig Kreuz ihre Liturgie in der St. Laurentiuskirche. Nach der Palmsegnung zogen die Teilnehmenden, unter ihnen Bürgermeister Simon Tschann und Stadtrat Jimmy Heinzl, in einer Prozession von der St. Laurentiuskirche zur Heilig-Kreuzkirche, wo Messe gefeiert wurde. Gemeinsam mit Kaplan Jakob Geier lasen der ehemalige Bludenzer Bürgermeister Othmar Kraft und Elisabeth Schaffenrath die Leidensgeschichte Christi.

Viele Palmbuschen, die am “Hochfest des Einzugs Christi in Jerusalem” in die Kirchen von Bludenz und Umgebung getragen wurden, waren kurz zuvor am Österlichen Kreativmarkt gebunden worden. Barbara Muther mit Sohn Ferdinand, Julia Bargehr mit den Töchtern Anna und Maria, Hildegard Häusle mit Enkelin Lea, Margarethe Gantner mit Enkelin Lina und zahlreiche andere waren der Einladung des Stadtmarketings zum Besuch der Städtles und des Marktes gefolgt. Neben dem Einkauf in der Altstadt blieb Zeit, um am Josef-Wolf-Platz einen Palmbuschen zu binden. Organisiert hatten diese Aktion die eingangs erwähnten Bludenzer Stadtpfarren, in Zusammenarbeit mit der Landjugend Vorarlberg. Wer wollte, konnte die Materialien an beiden Veranstaltungstagen selbst mitbringen oder aber sich gegen eine freiwillige Spende bei den Materialien bedienen, welche die Initiatoren vor Ort bereit gelegt hatten.