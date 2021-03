Palmbuschen binden und Ratschen selber basteln

Die Palmsonntagstradition beginnt alljährlich mit dem Palmbuschenbinden.

Dornbirn. Im Gedenken an Jesu Einzug in Jerusalem, werden auch die Besucher der Gottesdienste am Palmsonntag mit Palmzweigen und Palmbuschen Einzug halten. Zu diesem Anlass gibt es alljährlich bereits am Freitag in allen Pfarren die Materialen, um Palmbuschen selber zu binden und Ratschen selber zu basteln. Auch vor der St. Martinskirche stand alles bereit, was dazu benötigt wurde. Anna Maria holte zusammen mit Mama Ruth die Palmzweige ab. Den Palmbuschen wird sie eigens für ihre Oma binden, sagt die Achtjährige stolz. Sie besucht die VS Edlach, so wie auch Madlen, die mit ihrer Mama Christina einen Palmbuschen binden wird. Sie wird ihn dann am Sonntag zur Familienmesse mitbringen. EH