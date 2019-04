Palmbuschbinden und Ratschen bauen

Groß und Klein waren begeistert bei der Sache

Götzis Kinder und Eltern waren herzlich eingeladen, unter qualifizierter Anleitung Palmen zu binden und Ratschen zu bauen. Und so herrschte vor der St.Ulrichs Kirche am Samstagvormittag reges Treiben. Dabei wurden die Kinder von den Mitgliedern des Krippenbauvereins und das Obst- und Gartenbauvereins kräftig unterstützt. Aus grünen Zweigen und bunten Bändern entstanden die Kreationen, die am Palmsonntag in die Kirche getragen werden.