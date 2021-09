Palliativstation: "Wir sind auch ein Ort der Hoffnung"

OA Dr. Otto Gehmacher, Leiter Palliativstation LKH Hohenems, war am Donnerstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über Sterbehilfe und die Palliativmedizin.

Der Verfassungsgerichtshof prüft in diesem Jahr den Strafbestand "Hilfeleistung zum Selbstmord". Die sogenannte Sterbehilfe verstößt gegen das Recht auf Selbstbestimmung und soll rechtlich liberaler formuliert werden. Ende des Jahres soll eine neue Bestimmung vorgestellt werden. Welche Auswirkungen hätte ein neuer Beschluss für das Gesundheits- und Pflegepersonal und welche ethischen Fragen stellen sich? Darüber redet Marc Springer heute in "Vorarlberg LIVE" mit dem Leiter der Palliativstation des LKH Hohenems, Oberarzt Dr. Otto Gehmacher.

Was hat sich auf der Palliativstation verändert seit Corona?

Faszinierende Einblicke in eine Welt, in welcher der Tod allgegenwärtig ist, gab am Donnerstag bei Vorarlberg live der Leiter der Palliativstation, Dr. Otto Gehmacher, bei Vorarlberg Live. Die verordnete Isolierung von Pflegestationen habe seine Einrichtung nicht so betroffen wie andere, meinte Dr. Gehmacher einleitend. „Wir hatten eine Sonderstellung, Besucher durften ihre Angehörigen besuchen.“