Palliativstation Hohenems freute sich über Unterstützung

Konzertorganisator Günther Lutz überbrachte zweiten Teil aus Spendenerlös.

Hohenems/Dornbirn. Über einen besonderen und sehr erfreulichen Besuch durfte sich vergangene Woche die Palliativstation im Krankenhaus Hohenems freuen. Konzertorganisator Günther Lutz war persönlich vorbeigekommen, um den zweiten Teil über 2.300 Euro aus dem Spendenerlös vom Benefizweihnachtskonzert 2019 zu überbringen. „Neben dem Verein Geben für Leben, wollte ich heuer auch noch die Palliativabteilung in Hohenems unterstützen. Ich bin seit Jahren beeindruckt, was für eine hervorragende Arbeit hier geleistet wird“, so Lutz. Im Namen der ganzen Station bedankten sich Verwaltungsdirektor Dietmar Hartner, Stationsleiter Christoph Miller, Oberarzt Dr. Bernhard Schwärzler, Chefarzt Prim. Dr. Günter Höfle und Pflegedirektor Arno Geiger für die wertvolle Hilfe.