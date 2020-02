Palette fällt auf Staplerfahrer – schwer verletzt

Dornbirn - Ein 30-jähriger Fahrer eines Gabelstaplers ist am Montagvormittag in einer Lagerhalle in Dornbirn von einer 15 Kilogramm schweren Transportpalette am Kopf getroffen worden.

Der Arbeiter zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Fremdverschulden liege nicht vor, informierte die Polizei.

Mit anderer Palette verhakt

Der 30-Jährige wollte mit dem Gabelstapler eine in fünf Meter Höhe gelagerte Holzpalette aus einem Regal heben. Dabei verhakte sich aber die Palette mit einer anderen mit rund 15 Kilo Gewicht. Die zweite Transportpalette wurde mitgezogen, fiel direkt auf das Dach des Staplers und traf auch den Kopf des 30-Jährigen.