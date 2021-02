Paketbombe bei Lidl explodiert – drei Verletzte

Bei einer Explosion in einem Verwaltungsgebäude von Lidl im deutschen Neckarsulm sind am Mittwoch drei Personen verletzt worden.

Nach Angaben von Sicherheitskreisen ereignete sich die Explosion in einem Gebäude des Discounters Lidl. Es sei unklar, ob es sich um eine Brief- oder Paketbombe handelte. Dies müssten die Ermittlungen zeigen. Die Polizei prüfe gleichfalls, ob ein Zusammenhang mit der Verpuffung in der Warenannahme eines Getränkeherstellers in Eppelheim (D) bestehe. Dabei wurde am Dienstag ein Mitarbeiter verletzt. Er erlitt ein Knalltrauma. Sachschaden entstand nicht.