Pad Thai statt Leberkäse

Thailändische Küche gibt`s im Spar Markt Schöpfer nicht nur als Mittagsmenü

Mäder Seit 12 Jahren führen Daniel Schöpfer und Khrueawan Schöpfer gemeinsam mit ihrer Tochter Hatirat Thipsombat den Spar Markt in Mäder. Neben dem klassischen österreichischen Sortiment gibt es hier auch 11 ganz besondere Mittagsmenüs.

„Vor einiger Zeit habe ich damit begonnen, frische, hausgemachte thailändische Spezialitäten zuzubereiten, die man mitnehmen und daheim oder in der Betriebsküche selbst fertigkochen bzw. aufwärmen, kann. Alle von mir hausgemachten und zubereiteten Speisen sind nach original thailändischen Rezepten gekocht. Zutaten wie Gemüse oder Fleisch werden aus unserer Region verwendet“, so Khrueawan Schöpfer.

„Versuchsweise habe ich dann damit begonnen, im kleinen Rahmen mit bis zu sieben Personen, Kochvorführungen in der Küche von Interessentinnen, zu veranstalten. Der Erfolg und das Interesse an den gemeinsam gekochten Speisen haben bei den Teilnehmerinnen alle Erwartungen erfüllt und übertroffen“, freut sich Schöpfer.

Wer schon einmal in Thailand war, kann bestätigen, dass es überall Restaurants und kleine Imbissstände gibt, in denen rund um die Uhr eine unübersehbare Auswahl an Spezialitäten Küche gegessen werden kann.