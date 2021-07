Packendes ÖM-Finalwochenende endete mit Silber für die Dornbirner

Der RHC Dornbirn beendet als Zweitplatzierter die Rollhockeymeisterschaft.

Die Messestädter konnten nach Seitenwechsel nicht mehr so viel Druck aufbauen wie noch in den 25 Minuten zuvor, wodurch die Hofsteiger immer besser in die Partie fanden. Da kam dann das 10. Teamfoul der Gäste gerade gelegen, Stefan Sahler verwandelte den direkten Freistoß eiskalt zur erneuten 2-Tore-Führung. In einer schwachen Minute kassierten die Gastgeber durch Iker Bosch und Daniel Zehrer den Ausgleich. In der von vielen Teamfouls geprägten Partie hätten beide Mannschaften schon viel früher durch Standards für eine Entscheidung sorgen können. Auch in der Verlängerung hätte Alberto Gomez del Torno auf der einen und Iker Bosch auf der anderen Seite schon alles klar machen können, doch die Torhüter entschärften für ihre Farben.

Es kam zum Penaltykrimi, in dem nur die Goalies glänzten. Einzig Kilian Hagspiel und Aurel Zehrer ließen in der Stadthalle ihre Fans aufjubeln. Erst nachdem Torhüter Angel Mirantes bei seinem letzten Auftritt in der Stadthalle den 13. Penalty entschärfte, sorgte Kilian Hagspiel zu Gunsten der Dornbirner für die Entscheidung und ließ die Hoffnung auf den Titelgewinn wieder aufleben. So kam es 23 Stunden später in der Hockey-Arena zum alles entscheidenden Aufeinandertreffen der beiden Teams – nichts für schwache Nerven. Das Finalspiel in Wolfurt wurde dann aber zu einer klaren Sache. Der amtierende Meister aus Wolfurt besiegte die Gäste aus Dornbirn mit 5:2 und sicherte sich so den Titel in der Österreichischen Bundesliga.