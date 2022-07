Packendes Benefizspiel half Lion

Delfintherapie dank spannendem Benefizspiel mit Tombola in Frastanz gesichert

FRASTANZ Zwei engagierte Fußball-Fanclubs traten auf dem Sportplatz in der Unteren Au für den guten Zweck gegeneinander an: Der „Manchester United Fanclub Österreich“ traf auf die traditionsreichen „Ösi Borussen“, dem offiziellen Borussia Dortmund Fanclub aus Österreich. Mit sämtlichen Einnahmen daraus wird Lion aus Beschling, der an einem seltenen Gendefekt leidet, die Teilnahme an einer Therapie ermöglicht.