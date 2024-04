Pächter-Aus nach 48 Jahren: Wie es mit dem Kiosk am Wocherhafen weitergeht

Beliebt ist auch der Kiosk am Wocherhafen in Neu-Amerika. Seit der Eröffnung 1976 kehren dort Radfahrer, Spaziergänger und Badegäste ein.

Der Kiosk am Wocherhafen in Bregenz. ©VOL.AT/Mayer

Pächter verabschiedet sich nach 48 Jahren

Wie sich bereits herumgesprochen hat, macht der bisherige Pächter nicht mehr weiter. Der Kiosk ist daher zumindest vorübergehend geschlossen. Das zeigt auch ein VOL.AT-Lokalaugenschein in Bregenz. Außen am Kiosk ist ein Hinweisschild angebracht: "Nach 48 Jahren Kiosk Wocherhafen, unter der Leitung von Familie Herburger, sagen wir nun "Auf Wiedersehen". Auch die Toiletten beim Kiosk sind derzeit abgesperrt.

Kiosk ist in die Jahre gekommen

"Es ist schade", meinte ein Vorarlberger beim VOL.AT-Lokalaugenschein, als er das Hinweisschild entdeckte. Er habe schon gehört, dass der bisherige Wirt nicht mehr weitermachen wolle. Vor der Kamera zeigen wollte er sich nicht. Angeblich soll auch der Zustand des Kiosks eine Rolle gespielt haben: Das Häuschen ist mittlerweile etwas in die Jahre gekommen. Der Putz bröckelt etwa bereits an manchen Stellen und ist mit Graffiti beschmiert, auf dem Dach wächst Gras.

Video: Kiosk am Wocherhafen vorübergehend geschlossen

Neuverpachtung und Pläne für die Zukunft

Doch wie geht es mit dem beliebten Lokal am Wocherhafen weiter? "Der Kiosk wird auch 2024 wieder verpachtet", erklärt Sebastian Rauch von der Kommunikation der Stadt Bregenz auf VOL.AT-Anfrage. "Die Vergabe ist stadtratspflichtig und muss daher nächste Woche noch in den Stadtrat", gibt der Sprecher der Stadt zu verstehen. Für die kommende Saison ist also für die Verpflegung der Badegäste und Spaziergänger gesorgt. Zudem gibt es gute Nachrichten: "Für 2025/26 ist eine Neuerrichtung des Kiosks vorgesehen, da dieser in die Jahre gekommen ist", erklärt Rauch gegenüber VOL.AT.