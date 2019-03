â€žPablo hat uns alle geprÃ¤gtâ€œ

Eine kleine Spieluhr auf der Bühne leitete eine berührende Lesung in der Kulturbühne Schruns zu Gunsten von Hospiz für Kinder und Jugendliche (kurz HoKi) in Vorarlberg diese Woche ein.

„Du denkst, dass es immer nur den anderen passiert und nie dir selbst“, beginnt Rainer Juriatti seine Lesung über seinen im Jahr 1995 „zur Welt gestorbenen“ Sohn. Als Sternenkind-Eltern mussten sich er und seine Frau Vera von ihrem viel zu früh geborenen und toten Sohn verabschieden – ein Schmerz, der sie bis heute zutiefst berührt. Emotional und eindringlich schildert der gebürtige Bludenzer, der inzwischen mit seiner Familie in Graz lebt, wie sie beide mit dem Schicksal gehadert haben, wie sie versucht haben, damit fertig zu werden und wie Rainer Juriatti unzählige Male daran gescheitert ist, das Erlebte in Worte zu fassen: „Doch die Sprache ist mir damals entglitten“. Und er erzählte davon, wie ihr verstorbenes Kind schließlich Teil ihres Lebens wurde.

Wenn Kinder oder Jugendliche lebensbedrohlich erkranken, verändert sich das Leben der ganzen Familie. Viele Sorgen und Belastungen sind zu bewältigen. „Mit rund 30 ehrenamtlichen Helferinnen sind wir für diese Familien in ganz Vorarlberg da. Wir unterstützten und begleiten die betroffenen Familien, stehen ihnen in dieser schweren Zeit des Abschieds zur Seite“, so Beatrix Berthold, Leiterin von HoKi. „Veranstaltungen wie diese ermöglichen es uns auch weiterhin, kostenlos trauernde Familien in dieser schweren Zeit zu begleiten“, so Beatrix Berthold weiter.