„O‘zapft is!“ am Meininger Sportplatz

Sportfans feierten das elfte Oktoberfest vom SK Meiningen.

MEININGEN Mit Stimmungshits, Weißwurst, Brez’n und Bier verwandelte sich das Clubheim in eine stilechte „Theresienwiese“. Was natürlich nicht fehlen durfte war fassfrisches Bier aus dem Maßkrug – damit feierten die Sportfreunde nach einem actionreichen Begegnung gegen FC Nenzing gemeinsam mit einem lauten Prosit der Gemütlichkeit. „Oktoberfest ist nur einmal im Jahr“, hieß es schließlich in der Einladung. Der DJ an den Turntables heizte der Meininger Theresienwiese mit Stimmungshits, Schlagern und Oldies so richtig ein und holte das Wies’n-Feeling nach Meiningen. Zahlreiche Partylöwen nahmen die Gelegenheit auch wahr den Abend in Tracht zu besuchen. TAY