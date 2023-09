all

ÖVP-PK live: "Erfolgreich arbeiten vs. substanzlose Angriffe"

Am Freitagvormittag findet eine Pressekonferenz der ÖVP unter dem Motto "Glaub an Österreich: Erfolgreich arbeiten vs. substanzlose Angriffe" statt. Die APA überträgt live ab 11:00 Uhr.

ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker wird dabei zu aktuellen Themen und Entwicklungen Stellung nehmen. Höchstwahrscheinlich wird das diese Woche veröffentlichte Video von Karl Nehammer thematisiert. Der Kanzler selbst rechtfertigte sich am Donnerstag bereits in einem Video auf Twitter.

Empört über das Video hingegen zeigten sich hingegen Grüne, ÖGB, Caritas und die Oppositionsparteien. Die FPÖ hat für den Freitag um 12:00 Uhr ebenfalls eine Pressekonferenz zu dem Thema angekündigt.

