Nehammer-Video: Jetzt meldet sich Burger King

Das umstrittene Video des österreichischen Kanzlers Karl Nehammer, welches Ende Juli in Hallein scheinbar ohne sein Wissen aufgenommen wurde, sorgt weiterhin für Aufsehen.

In dieser sechsminütigen Sequenz äußert Nehammer Kritik an Frauen, die in Teilzeit beschäftigt sind, kritisiert die Sozialpartnerschaft und gibt seine Einschätzung zur Kinderarmut in Österreich ab. Ein besonders hervorstechendes Zitat aus dem Video lautet: "Was ist eigentlich mit den Eltern? Was heißt ein Kind kriegt keine warme Mahlzeit in Österreich?" Er zieht dann einen Vergleich und behauptet, die kostengünstigste warme Mahlzeit im Land sei ein Hamburger von McDonald's für 1,40 Euro. Fügt man noch Pommes hinzu, liegt der Preis bei 3,50 Euro.