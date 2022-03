Our favourite tunes – Jazz auf Saxophon und Orgel

Bekannte Standards und Eigenkompositionen erklingen als Klangerlebnis von unterschiedlichen Orten der Herz-Jesu-Kirche.

Am Samstag, den 26. März 2022 um 19.30 Uhr, findet in der Herz-Jesu-Kirche in Bregenz dieses Konzert mit Benjamin Engel auf dem Saxophon und Nikolai Geršak auf der Orgel statt. Die Musiker versprechen durch den hohen Improvisationsgehalt einen spannenden Konzertabend!