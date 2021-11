ÖSV-Star verweigert Impfung

Über Social Media teilt die Skifahrerin ihre Entscheidung über die Impfung.

ÖSV-Star Franziska Gritsch ist noch nicht geimpft, das hat die Skirennläuferin am Dienstag über Instagram geteilt. Nach den zwei Slalom-Rennen in Levi am vergangenen Wochenende, darf Gritsch deshalb nicht mehr bei den nächsten Rennen in Nordamerika dabei sein.