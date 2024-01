Österreichs Topmanager verdienen Jahresgehalt in Tagen

Die Vorstandsvorsitzenden der großen österreichischen börsennotierten Unternehmen brauchen heuer im Durchschnitt 5 Tage, um das mittlere Jahreseinkommen eines österreichischen Beschäftigten zu verdienen.

Durchschnittlich 2,7 Mio. Euro pro Jahr

Die AK stützt sich bei ihrer Berechnung auf die Methode des britischen Think Tanks "High Pay Center". Dort geht man davon aus, dass ein CEO im Schnitt 12 Stunden pro Tag arbeitet und sich nur an jedem vierten Wochenende frei nimmt. Dazu kommen 10 Urlaubs- und 9 Feiertage. Ein Manager oder eine Managerin arbeitet demnach an 320 Tagen insgesamt 3.840 Stunden im Jahr.

Bawag-Chef als Top-Verdiener

AK fordert "angemessenes" Verhältnis

AK-Direktorin verdient 11.000 Euro netto

Die Industriellenvereinigung (IV) kann dem ausgerufenen "Fat Cat Day" wenig abgewinnen. Die AK schüre eine Neiddebatte und würde die Manager "an den Pranger stellen", hieß es in einer Aussendung am Montag. Die IV verwies darauf, dass die Top-Manager mit ihren Steuern überproportional zum Gemeinwohl in Österreich beitragen würden.