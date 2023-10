Österreichs Frauen mit Campbell wollen in Altach gegen Portugal ersten Nations League-Sieg

4800 Zuschauer hoffen in Altach auf eine Sensation.

Beim ersten Gastspiel in der Cashpoint Arena seit Dezember 2020 darf sich die ÖFB-Auswahl auf über 4300 Fans freuen.



Auch ÖFB-Teamkapitänin Sarah Puntigam setzt beim Duell mit der "Seleção das Quinas" einmal mehr auf die Unterstützung des Publikums: „Man hat beim Spiel gegen Frankreich in Wien gesehen, was eine gute Stimmung ausmacht und wie sehr es uns Spielerinnen pushen kann. Es ist ein gutes Zeichen, dass wir es in Altach geschafft haben, das Stadion gut zu füllen und ich hoffe, dass auch die restlichen Tickets noch abgesetzt werden.“



Sportlich wird für die USA-Legionärin vor allem eines ausschlaggebend sein: „Ein sehr wichtiges und zugleich kein einfaches Spiel für uns, denn Portugal ist ein sehr unangenehmer Gegner, der neben einer gewissen Aggressivität auch eine hohe spielerische Klasse besitzt. Für uns gilt es gerade im Ballbesitz mutig zu sein.“



Ein „umkämpftes Spiel“ im ersten Aufeinandertreffen mit der Elf von Cheftrainer Francisco Neto erwartet auch Teamchefin Irene Fuhrmann: „Wir haben das klare Ziel ausgerufen, die Liga A in der Nations League halten zu wollen und dafür alles zu investieren. Dementsprechend müssen wir in diesen beiden Spielen gegen Portugal möglichst viele Punkte holen. Damit uns das gelingen kann, braucht es eine geschlossene Teamleistung. Portugal wird uns insofern sehr fordern, da sie durch die WM im Sommer sehr eingespielt sind. Für uns bedeutet es, dass wir Ruhe in das Spiel mit dem Ball bringen und gegen den Ball mit hoher Intensität arbeiten müssen, um sie vor Probleme zu stellen.“



Die Gäste aus Portugal sind mit einer 0:2-Auswärtsniederlage in Frankreich in die neuerschaffene Nations League gestartet. Im zweiten Gruppenspiel gab es für die WM-Teilnehmerinnen einen 3:2-Heimerfolg über Norwegen. Die ÖFB-Elf liegt nach dem Auftaktremis in Oslo (1:1) und der knappen 0:1-Heimniederlage im Rekordspiel gegen Frankreich im Viola Park zwei Punkte hinter den Portugiesinnen. Mit einem Sieg am Freitag könnte die ÖFB-Elf vorübergehend den zweiten Platz der Gruppe A2 in der Liga A von den Portugiesinnen übernehmen.



Resttickets sind noch über den Online-Ticketshop des SCR Altach sowie zu den Geschäftszeiten in der SCRA-Geschäftsstelle erhältlich. Je nach Verfügbarkeit sind auch Resttickets am Spieltag an der Abendkassa zu erwerben.