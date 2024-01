Österreichs Fischreserven für 2024 bereits aufgebraucht

Österreich hat den Punkt erreicht, an dem die einheimischen Fischressourcen für das Jahr 2024 erschöpft sind.

Fischerschöpfungstag erreicht: Ein alarmierendes Zeichen

Der sogenannte Fischerschöpfungstag, der Tag, an dem die lokalen Fischbestände aufgebraucht sind, wurde in diesem Jahr sechs Tage später als 2023 erreicht. Diese Verschiebung, ermittelt durch den Aquaculture Stewardship Council (ASC), weist zwar auf eine geringfügige Verbesserung hin, betont jedoch weiterhin die Dringlichkeit einer nachhaltigeren Fischwirtschaft in Österreich.

Importabhängigkeit und Selbstversorgung

Konsumverhalten in Österreich

Der Pro-Kopf-Verbrauch von Fisch in Österreich bleibt mit etwa 7,2 Kilogramm konstant, was durch den Bevölkerungszuwachs bedingt ist. Im Vergleich dazu liegt der Fischkonsum in der gesamten Europäischen Union fast doppelt so hoch. Diese Zahlen zeigen nicht nur die Präferenzen der österreichischen Bevölkerung, sondern auch die Herausforderungen, denen sich die heimische Fischwirtschaft gegenübersieht.