Österreichischer Zweitligist sorgt mit mitreißendem Kabinenvideo für Furore

Die Spieler des österreichischen Zweitligisten SV Kapfenberg sorgen mit einem hinreißenden Umkleidekabinen-Video für Furore.

In dem Video, das die Mannschaft nach einem Spiel in ihrer Umkleidekabine zeigt, beginnt ihr kleinwüchsiger ehemaliger Coach, mit lustigen Tanzbewegungen für Stimmung zu sorgen. Die Spieler schließen sich begeistert an und klatschen im Takt der Musik. Die Energie ist lediglich zu spüren, die Stimmung in der Kabine eskaliert und die Mannschaft tanzt und jubelt ausgelassen.