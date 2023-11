Österreichischer Ex-Basketballer wird neuer Poker-Millionär

Österreich hat einen neuen Poker-Champ: Der ehemalige Basketballer Max Neugebauer, bekannt aus seiner Zeit bei BC Vienna, hat bei einem Pokerturnier in Tschechien ein Vermögen von 1,5 Millionen Euro erspielt.

Max Neugebauer hatte stets den Traum, einmal in der NBA zu spielen. Seine sportliche Laufbahn führte ihn zu den Mannschaften von Oberwart und BC Vienna. Doch ein Kreuzbandriss beendete jäh seine Basketball-Karriere. "Ich hatte ernsthafte Knieprobleme und musste aufhören", so der 26-Jährige. Seine Liebe zum Sport verwandelte sich bald in eine Leidenschaft für Poker.

Max Neugebauer (rechts) spielte 2015 noch beim BC Vienna. ©GEPA

Triumph im tschechischen Rozvadov

Seine Entscheidung, sich dem Kartenspiel zuzuwenden, erwies sich als goldrichtig. Am vergangenen Mittwoch triumphierte der Wiener bei der World Series of Poker Europe im tschechischen Rozvadov. Der über zwei Meter große Neugebauer dominierte das Main Event und setzte sich gegen 816 Konkurrenten durch. Er gewann das begehrte Gold-Armband und eine Siegprämie von 1,5 Millionen Euro, nachdem er am letzten Tag rund 14 Stunden am Spieltisch verbrachte.

Emotionaler Sieg

"Das bedeutet mir viel", gestand der frischgebackene Champion, sichtlich bewegt. Zahlreiche Freunde hatten die Reise angetreten, um Neugebauer anzufeuern. "Ohne sie wäre es nicht dasselbe gewesen", fügt er hinzu.

"All in" lohnte sich

Die Pokerwelt ist von Neugebauers Erfolg beeindruckt, besonders da seine bisherigen Gewinne in der Pokerszene "lediglich "nur" 77.000 Euro betrugen. Auch im Turnier in Tschechien schien ein Sieg lange Zeit unwahrscheinlich. In der Endrunde der besten acht Spieler befand er sich oft auf dem letzten Platz und ging mehrfach "All in". Doch das Glück war ihm hold, und letztendlich konnte er den Tisch als Sieger verlassen.