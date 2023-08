Österreicherin nach Kanuunfall in kritischem Zustand

Eine 48-jährige Österreicherin ist am Dienstag in der Rheinschlucht im Schweizer Kanton Graubünden bei einem Bootsunfall ins Wasser gefallen und schwer verletzt worden.

Sie musste reanimiert werden und befindet sich in kritischem Zustand. Die Frau gehörte zu einer fünfköpfigen Urlaubergruppe aus Österreich, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch mit. Die Gruppe befuhr in drei Kanus den Vorderrhein vom Bahnhof Versam abwärts. Die Strecke gilt als leichtes Wildwasser.