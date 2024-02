Österreicher DJ wurde in Thailand Opfer eines Tötungsdelikts

Ein aus Oberösterreich stammender 42-Jähriger DJ ist laut Medienberichten in Thailand Opfer eines Tötungsdelikts geworden.

Das Außenministerium in Wien bestätigte am Samstag der APA den Tod des Mannes, der offenbar seit mehreren Jahren in dem südostasiatischen Land gelebt hatte. Vertreter der österreichischen Botschaft in Bangkok stünden in engem Kontakt mit den Angehörigen. Der Zeitung "The Nation Thailand" zufolge wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.