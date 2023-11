Österreich muss sich Deutschland knapp geschlagen geben

Das Österreichische Eishockey-Nationalteam verlor das Duell mit dem Gastgeber beim Deutschland Cup mit 3:5.

Österreichs Eishockey Team traf heute beim Deutschland Cup auf den Gastegeber. Dabei zeigte vor allem Bern-Legionär Benjamin Baumgartner zu Beginn groß auf. Denn nach dem 1:0 in der 10. Minute erhöhte der Angreifer im zweiten Abschnitt auf 2:0 (28.) - die Vorarbeit leistete jeweils Mario Huber. Doch Deutschland schlug zurück und drehte das Spiel: Zunächst sorgte Marc Michaelis mit zwei Treffern für den Ausgleich (32./44.) und kurz darauf stellten Varejecka (45.) und Ehliz (47). auf 4:2. Doch Österreich gab sich noch nicht geschlagen und kam in Überzahl dank des dritten Baumgartner-Treffers wieder auf 4:3 heran. Die Vorarbeit leistete dieses Mal der Vorarlberger Dominic Zwerger.

Mehr als dieser Anschlusstreffer war am heutigen Abend aber nicht mehr möglich und Daniel Pfaffengut sorgte per Empty Net Treffer noch für den 5:3-Endstand. Vor dem abschließenden Duell mit Dänemark am Sonntag liegt Österreich damit am Tabellenende. Mit einem Sieg könnte das Team aber noch auf den dritten Rang vorrücken.