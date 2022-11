Österreich: Illegal gehaltener Polarfuchs gerettet

Ein Polarfuchs ist aus einer illegalen Privathaltung in Niederösterreich gerettet worden.

"Start in ein besseres Leben"

"Wir freuen uns sehr für den kleinen 'Wukk'. Nachdem er alle nötigen Impfungen in Vösendorf erhalten hat, steht seinem Start in ein besseres Leben nichts mehr im Wege", sagte "Vier Pfoten"-Kampagnenleiterin Veronika Weissenböck. Am 27. Juli wurde "Wukk" im Privatbesitz im Bezirk Baden entdeckt und dem Halter von den Behörden abgenommen. Im Wildtierpark "Tierart" in Rheinland-Pfalz werde der Polarfuchs "den notwendigen Platz haben, um seine Bedürfnisse als Wildtier ausleben zu können." In der Einrichtung gebe es auch andere Füchse. "Wir hoffen daher, dass Wukk mit Artgenossen vergesellschaftet werden kann", hoffte Weissenböck. "Der Dank von 'Vier Pfoten' geht an Tierschutz Austria, in dessen Tierheim Vösendorf 'Wukk' vorübergehend aufgenommen und gepflegt wurde."