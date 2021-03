Ostern sorgt für gute Umsätze

Ostern ist im Handel neben Weihnachten eine der wichtigsten Saisonen. Im SES-Shopping-Center ZIMBAPARK läuft das Geschäft rund um Ostern heuer wieder auf Hochtouren.

„Die Stimmung unter den Händlern ist durchwegs gut. Durch die Wiedereröffnung der Sitzbereiche in der Gastronomie wurde sie spürbar besser“, so Walter Simma Center-Manager im ZIMBAPARK. „Das Ostergeschäft hat mit Anfang März spürbar an Fahrt aufgenommen“, so Simma.