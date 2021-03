Ostern in der Kirche

Die Pfarre Weiler lädt in der Osternacht zu einer Auferstehungsfeier in die Pfarrkirche.

Wegen der vorliegenden Vorschriften werden die Kirchenbesucher allerdings gebeten, die aktuellen Hygienemaßnahmen einzuhalten und aufgrund des einzuhaltenden Mindestabstand bietet die Pfarrkirche von Weiler nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen. Daher ist für die Auferstehungsfeier in Weiler in der Osternacht um 21 Uhr eine Anmeldung im Pfarrbüro unter 05523/62555 oder per Mail an pfarre.weiler@kath-kirchevorderland.at erforderlich. Auch für den Gottesdienst am Ostersonntag in Röthis wird um eine Anmeldung unter 0664/4136760 oder per Mail an pfarre.roethis@kath-kirche-vorderland.at gebeten. So können sich die Besucher ihren Platz unkompliziert sichern, um dann gemeinsam das Fest der Auferstehung zu feiern. MIMA