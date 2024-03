Ostern für die ganze Familie in der Alpenstadt Bludenz

Bludenz. Die Wirtschaftsgemeinschaft Bludenz feiert am Karsamstag den Höhepunkt der Gutscheinaktion mit weiteren Attraktionen für die Besucher der Innenstadt

Anziehungspunkt für Groß und Klein sind wie jedes Jahr die Hasen und Hühner des Kleintierzuchtvereins V11 Bludenz. Mitten in der Rathausgasse können die Tiere betrachtet werden, wobei die Tierhalter mit allerlei Informativem die Welt von Meister Lampe besser erklären. Kind sein lohnt sich an diesem Samstag, denn es werden großzügig Milka Osterhäsle an die Besucher der Innenstadt verteilt. Hier wird jeder einen Schokihasen nach Haus tragen, sofern man der Süßigkeit bis hin zur eigenen Haustüre widerstehen kann.

Eine wahre Ländle-Sensation und Premiere haben sich die Kreativen rund um Christian Mair und seinem Team ausgedacht. Das Fenstertheater rund ums Haus Habakuk. Die Geschichte dreht sich um König Aurelius der jedes Jahr zu Ostern in Osterland in der ganzen Stadt Ostereier verteilt. Prompt zum Ostersamstag hält der König aus seinem Schlossfenster eine Ansprache an sein Volk. Doch heuer scheint alles anders zu sein. In Osterland soll ein Gespenst sein Unwesen treiben. Man hört es knarren, quietschen und zischen, und die Menschen in der Stadt sind schon beunruhigt. Auch der König ist tief in Sorge und bittet das Volk Augen und Ohren offen zu halten.

Komm auch du vorbei und hilf, das Osterland von dem Gespenst zu befreien.