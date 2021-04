Osterhasen, Bike-Abenteuer und mutige Frauen

Der Karsamstag bietet Spielboden-Besuchern ein spannendes Programm.

Dornbirn. Im Dornbirner Spielboden schaut der Osterhase schon am Samstag vorbei. „Benny und der Osterhase“ laden ab 15.00 Uhr ins Kindertheater. „Was wäre, wenn heute noch einmal gestern oder vorgestern wäre?“ Diese und ähnliche Fragen stellt sich Benny Barfuß zu Ostern. Er macht scheinbar unmögliche Sachen möglich; er balanciert die Zeitung am Kinn, lässt die Ostereier fliegen und die Besen tanzen. Benny fragt, warum gerade der Osterhase die Eier bringt und singt auch ein Lied darüber. Gemeinsam mit den Kindern werden Ostereier gepeckt, geschält und gegessen und immer wieder taucht der Osterhase auf. Benny Barfuß ist eine Gratwanderung zwischen perfekter Technik, österlichem Unsinn und Mitmachtheater für das Kind in jedem von uns.

Ab 17.00 Uhr folgt im Spielbodenkino dann noch ein weiteres cineastisches Schmankerl: „Papicha“. Mounia Meddours sensibles und berührendes Coming-of-Age-Debütfilm-Drama „Papicha“ feierte Weltpremiere in der Section „Un Certain Regard“ in Cannes und wurde von Algerien für eine Nominierung, in der Oscar-Kategorie „Bester internationaler Film“, eingereicht. Der Film erzählt die Geschichte der 18-jährigen Studentin Nedjma inmitten des Bürgerkriegs in Algerien 1997. Nedjma weigert sich die Unterdrückung zu akzeptieren. Sie plant eine Modenschau auf dem Campus der Universität und widersetzt sich damit dem Verbot der radikalen Islamisten. Mit unermüdlichem (Über-)Lebenswillen kämpft die junge Frau fortan für Freiheit und Selbstbestimmung.