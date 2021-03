Osterhase trifft Ziegenbock

Was haben eine Ziege, ein Mangobaum und ein Schlafsack gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel, doch zu Ostern können genau diese und viele weitere Geschenke mit Sinn so richtig glücklich machen!

Eine Ziege im Osternest hat gewiss nicht Jede*r. Und einen Mangobaum ebenso wenig. Zu Ostern sind wieder originelle Geschenke gefragt, die für jede Geldbörse und für jeden Geschmack passen. Und sinnvoll sollten sie natürlich auch noch sein. Schenken mit Sinn bietet da die ideale Lösung, um Freunde, Familienmitglieder oder Arbeitskolleg*innen so richtig glücklich zu machen. Und die sinnvollen Geschenke der Caritas helfen zusätzlich Menschen in Not auf der ganzen Welt.