Osterferienprogramm lockte „raus aus dem Nest“

Hunderte Kinder und Jugendliche ließen sich das heurige Osterferienprogramm der Marktgemeinde Rankweil und der Stadt Feldkirch nicht entgehen. Von 23. März bis 1. April standen mehr als 30 Veranstaltungen und Workshops zur Auswahl.

Unter Mitwirkung zahlreicher Vereine und in Kooperation mit den Offenen Jugendarbeiten Rankweil und Feldkirch war das Ferienangebot unter dem Motto „Raus aus dem Nest“ auch in diesem Jahr sehr vielseitig. Neben sportlichen Angeboten wie Padel-Tennis, Baseball oder Kinderyoga konnte sich auch das kreative Angebot sehen lassen – dieses reichte vom Töpfern über Graffiti bis hin zum Nagelbilder-Workshop. Natur- und Tierfreunde kamen bei der Amphibiensuche in den Alten Rüttenen, beim Bauernhof-Erlebnis in Röthis, beim Kräuterabenteuer in Bangs, bei einer Führung durch den Wildpark oder bei der Alpaka-Wanderung in Röns voll auf ihre Kosten.