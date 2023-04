Osterferienprogramm lockte „raus aus dem Nest“

Über 400 Kinder und Jugendliche ließen sich das heurige Osterferienprogramm der Marktgemeinde Rankweil und der Stadt Feldkirch nicht entgehen. Zur Auswahl standen mehr als 30 Veranstaltungen und Workshops.

Unter Mitwirkung zahlreicher Vereine und in Kooperation mit den Offenen Jugendarbeiten aus Rankweil und Feldkirch war das Ferienangebot unter dem Motto „Raus aus dem Nest“ auch in diesem Jahr sehr vielseitig: Startschuss war am 1. April mit dem traditionellen Palmenbinden und Ratschenbauen, gefolgt von zahlreichen weiteren österlichen Workshops – vom Backen übers Gärtnern bis hin zum Basteln.

Kreativ, musikalisch und spannend Auch Kreative kamen nicht zu kurz – von Graffiti über Henna-Handbemalung bis hin zum Naturkosmetik-Workshop war für jeden Geschmack etwas dabei. Ein besonderes Erlebnis erwartete die Teilnehmer*innen beim Landart-Kunstworkshop im Wildpark, bei dem mit Naturmaterialien Kunstwerke geschaffen wurden. Musik-, Theater- und Filmfans kamen beim Beatbox-Workshop, beim Musik-Erzähltheater „Nasrudins Welt“ oder beim Märchen-Puppentheater sowie beim Kinderkino im Theater am Saumarkt auf ihre Kosten. Spannende Geschichten gab es außerdem am Liebfrauenberg, wo Christoph Simma unterhaltsame Legenden von diesem Ort zu erzählen wusste.

Entdecken, Tüfteln, Ausprobieren

Viel Anklang fanden auch die Programmangebote in der Natur: die Amphibiensuche in den Alten Rüttenen, das Bauernhof-Erlebnis beim BurPur-Hof in Röthis und die Alpaka-Wanderung in Röns. Entdeckungsfreudige kamen bei der Ostereiersuche auf der Schattenburg und der Kinderstadtführung „Geheimcodes der Geschichte“ zum Zug. Spaß und Sicherheit hoch zu Rad standen dann bei den Rad-Ritter-Spielen sowie bei der Fahrradwerkstatt Dr. Drahtesel im Mittelpunkt.