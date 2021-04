Osterferienprogramm 2021: Digital, bunt und abwechslungsreich

Für spannende und bunte Osterferien haben die Marktgemeinde Rankweil und die Stadt Feldkirch gesorgt. Vom 27. März bis zum 5. April konnten Kinder und Jugendliche allerhand erleben.

Besonders wichtig war die Zusammenarbeit mit ortsansässigen Vereinen. Feldkirchs Jugendliche turnten online mit der TS Jahn Feldkirch, nahmen an Tanzworkshops in Kooperation mit der Kindershowtanzgruppe „Jumpies“ teil oder bastelten mit den Pfadfindern Altenstadt/Levis bunte Ostersträuche für den Wildpark. In der Pfarre Rankweil konnten Kinder traditionelle Palmbuschen binden und Ratschen bauen. Und von der diesjährigen Sozialaktion der Pfadfindergruppe Rankweil zugunsten der CliniClowns waren die Familien begeistert: Mit Laufkarten erkundeten sie Rankweil für einen guten Zweck.