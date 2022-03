Osterferienbetreuung für Bludenzer Schüler*innen und Kindergärtler*innen

Bludenz. In wenigen Wochen stehen schon die Osterferien vor der Tür. Bis zum 25. März können Eltern ihre Kinder für die Ferienbetreuungen für Schüler*innen und Kindergärtler*innen anmelden.

Die Stadt Bludenz verfügt über ein dichtes Bildungs- und Betreuungsnetz für Kinder und Jugendliche. Dabei setzen die diversen Bildungseinrichtungen nicht nur während dem regulären Schul- und Kindergartenjahr auf eine optimale Betreuung, sondern bieten zudem auch in den Ferien beste Unterstützung an.

So findet auch heuer in den Osterferien wieder eine Ferienbetreuung statt. Von Montag, 11. April bis Freitag, 15. April, bietet die Stadt Bludenz für Schüler*innen am Schulstandort Volksschule Obdorf sowie im Kindergarten Mitte für alle Kindergärtler*innen eine Betreuung an.