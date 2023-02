Ostercamp eröffnet die Campsaison

Ab sofort läuft die Anmeldephase für das fünftägige Halbtagescamp des SCR Altach in den Osterferien.

Altach . Die SCRA Camps sind mittlerweile ein echter Klassiker und auch in diesem Jahr dürfen sich die Nachwuchskicker über zahlreiche Highlights freuen. Auftakt ist bereits in den Osterferien mit dem SCRA Ostercamp auf dem Trainingsgelände der CASHPOINT Arena.

Im Mittelpunkt der SCRA Fußballcamps stehen dabei die individuelle Betreuung der Kinder sowie die Vermittlung von Spaß an der Bewegung und am Fußballspiel. Die Anmeldefrist für das Ostercamp hat bereits begonnen und interessierte Kids können sich auf der Homepage des Vereines unter www.scra.at anmelden. Die Camptage dauern in der Osterferien täglich von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr und zum Abschluss findet am Freitag ein Turnier mit anschließendem Abschlussessen statt. Die Kosten für das Camp inkl. aller angeführten Leistungen betragen 120 Euro für Nichtmitglieder beziehungsweise 110 Euro für Mitglieder des SCR Altach. Bei der gleichzeitigen Anmeldung von Geschwistern gibt es einen Rabatt von 10 Euro auf den angeführten Teilnehmerbeitrag. MIMA