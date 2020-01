Oscar Verleihung von der Wirtschaft am Kumma

Zum Festabend für Gewinner lud am vergangenen Dienstag die Wirtschaftsgemeinschaft amKumma mit Manfred Böhmwalder an der Spitze ins Altacher KOM.

Altach/Götzis/Koblach/Mäder amKumma 111 Gewinnerinnen und Gewinner erhielten an diesem Abend Preise im Wert von über 20 000 Euro. Die Gewinner wurden zuvor aus 27 000 abgegebenen Sammelpässen unter notarieller Aufsicht ermittelt. Seit 15 Jahren findet der Festabend in jeweils einer anderen Gemeinde der Kummenbergregion statt. Dieses Jahr war das Veranstaltungszentrum KOM die „Showbühne“ für die Übergabe der Preise. Am Festabend gab es vorab aktuelle Informationen über die Entwicklung in der Gemeinde Altach und weitere Projekte der WG amKumma. Entertainer und Magier Martin von Barabü führte dieses Jahr humorvoll und ideenreich durch das Programm. Manfred Böhmwalder freute sich im Interview über die Erfolgsgeschichte des Einkaufsgutscheines in der Region und informierte über das Lehrlingsprojekt „Extrix“ und verschiedene Aktionen im Jahr 2020.