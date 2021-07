Ortszentrumsgestaltung geht in finale Phase

Das Projekt Sebastianwiese im Göfner Zentrum soll in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Die Projekt von Göfis gilt bereits regional und überregional als Vorzeigemodel und mit den geplanten Arbeiten kann sowohl die Ortszentrumsgestaltung wie auch das Projekt „Schauplatz Obst & Garten“ abgeschlossen werden. Das Ziel dabei, die Öffnung des Bereichs rund um die Sebastianskapelle in Richtung Dorf- und Bugoplatz, sowie die Entsiegelung von Parkflächen. Bei der letzten Gemeindevertretersitzung wurde nun ein Großteil der Arbeiten im Gesamtvolumen von rund 130.000 Euro an heimische Unternehmen vergeben. Kleinere Ge­werke, wie die Beleuchtung, Instandhaltung von Handläufen und dergleichen werden in den kommenden Wochen noch vom Gemeindevorstand vergeben. Die Kosten für die geplanten Maßnahmen sind größtenteils durch Förderungen gedeckt und die Arbeiten werden im Herbst dieses Jahres durchgeführt. MIMA