Ortsvereine im Fokus des Kürbisfestes

4000 Gäste besuchten das Herbstfest der Lebenshilfe am Sunnahof.

GÖFIS Was braucht ein erfolgreiches Event im Herbst außer kulinarische Schmankerl und Kürbisse zum Schnitzen? Eigentlich nichts. Doch auf dem Sunnahof der Lebenshilfe Tufers wird jährlich für ein riesiges Programm gesorgt. Kein Wunder, dass 4000 Gäste von nah und fern nach Göfis pilgern um Teil der gelebten Inklusion am Biobauernhof zu sein. Bei angenehmen Herbsttemperaturen feierten Menschen mit und ohne Behinderungen das 18. Kürbisfest Heuer eröffnete Bürgermeister Helmut Lampert das „bsundrige Fest“ während der Rankweiler Pfarrer Wilfried Blum traditioneller Weise die Segnung der Menschen, Tiere und Gebäude des Sunnahofs vornahm.

Erstmals wurde das Fest mit Neo-Geschäftsführerin Gülsevin Akyokuş und ihr Team organisiert. „Das Kürbisfest ist für mich ein einzigartiges Projekt, das schon seit Jahren mit viel Herzblut und Fleiß über die Bühne gebracht wird“, erklärt sie. Wenn man durch die Menge schaut, sehe man das die Besucher glücklich sind und der „Sunnahof lebendig wird“. „Der Hof hat sich zu einem Begegnungsort entwickelt, an dem sich jeder wohlfühlt“, so Akyokuş. Erstmals in diesem Jahr wurden die Göfner Ortsvereine etwas mehr in den Mittelpunkt gerückt. Die Jungmusik Göfis sorgte neben der Polizeimusik Vorarlberg und des Musikvereins Nofels für Stimmung. Der Turnverein Göfis mit Obmann Klaus Schmid haben eigens eine Choreografie für das Kürbisfest auf die Beine gestellt.