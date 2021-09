Ortsteilgespräche im Hasenfeld

Ins Gespräch mit den Bürgern zu kommen, ist oberstes Ziel der ersten Ortsteilgespräche in Lustenau.

Lustenau „Viele Eltern haben aufgrund des Verkehrs ein ungutes Gefühl, ihre Kinder zu Fuß zur Schule zu schicken. Sie bringen es lieber mit dem Auto in die Schule. Und da beginnt schon der Teufelskreis“, begann Mathias Blaser (VP), Obmann des Mobilitätsausschusses in Lustenau seine Ausführungen. In der Aula der Mittelschule Hasenfeld haben sich am Mittwoch- und Donnerstagabend Bürger und Vertreter der Politik versammelt, um gemeinsam Ideen und Anregungen für ein attraktiveres Lustenau zu besprechen. Konkret ging es um den Ortsteil Hasenfeld. Blaser erläuterte den Zuhörern, was in naher Zukunft geplant ist, um die Straßen sicherer zu machen und die Lebensqualität der Bürger zu steigern. Die Gemeindevertretung aus Lustenau hat das bereits bestehende Verkehrskonzept überarbeitet und angepasst. Die Vorschläge wurden nun der Bevölkerung im Hasenfeld präsentiert.

Verkehrsberuhigungen und Tempolimits

„Bei Tempo 30 nimmt die Anhaltefreudigkeit der Autofahrer zu“, so Blaser. Als Obmann des Mobilitätsausschusses möchte er den Schritt wagen und Tempo 30 auf öffentlichen Erschließungsstraßen durchsetzen. Eine flächendeckende Umsetzung ist für das Frühjahr 2022 vorgesehen. In Höhe des Wiesenrain-Spielplatzes wird an der Kreuzung Wiesenrainstraße/Reichenaustraße ein Mini-Kreisel installiert, der den Grenzverkehr einbremsen wird. Im Rahmen der Zentrumsentwicklung soll die Begegnungszone in der Kaiser-Franz-Josef-Straße über das gesamte Zentrum bis zum Rheincenter gestaltet werden. Ziel dabei ist, das Zufußgehen und das Radfahren sicherer zu machen. Auch beim Engelkreisverkehr sind Maßnahmen geplant, um Unfälle und kritische Situationen zu reduzieren.

Begegnungszonen vor allen Schulen

Der Schulweg ist für die Schulkinder oftmals zu unsicher und unübersichtlich. Damit die Kinder wieder vermehrt zu Fuß den Schulweg antreten können, wird die Marktgemeinde Lustenau eine Begegnungszone vor der Volks- und Mittelschule im Hasenfeld umsetzen. „Die Kinder sollen sicher bei der Schule ankommen können, ohne, dass die Eltern ein ungutes Gefühl haben, wenn sie ihre Kinder zu Fuß schicken.“ Zur Freude der anwesenden Bürger wird die Umsetzung im kommenden Jahr geschehen. Im Zuge der weiteren Umsetzung wird vor jeder Lustenauer Schule eine Begegnungszone geschaffen werden.

Neue Fahrradstraßen für attraktive Radrouten

Das überarbeitete und modernisierte Verkehrskonzept beinhaltet aber auch das Schaffen von mehreren neuen Fahrradstraßen. „Wir werden direkte, gerade Fahrradwege mit sicheren Straßenübergängen schaffen“, erklärte Blaser. Auch werde die Barrierefreiheit in die neuen Vorhaben miteinfließen, so der Obmann. Für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen benötigt es jedoch die Zustimmung im Gemeindevorstand sowie eine ausreichende Budgetierung durch die Gemeindevertretung. Kommenden Montag tagt ein gemeinsamer Ausschuss von Planung, Tiefbau und Mobilität, bei dem die geplanten Punkte nochmals besprochen werden. „Die Gemeinde ist eine Gemeinschaft. Wir wollen miteinander reden, zuhören und gemeinsam unsere Ideen verwirklichen“, so Blaser. Die Ideen und Anregungen der Bürger werden ins Konzept miteinfließen und bilden dann die Grundlage für weitere Umsetzungen. bvs

Auszug einiger Veränderungen:

– Fahrradstraße in der Bahngasse: 2021

– Fahrradstraße im Glaserweg: 2021

– Fahrradstraße in der Raffeisenstraße: 2022

– Fahrradstraße in der Dammstraße: 2022

– Fahrradstraße in der Hasenfeldstraße: 2022

– Begegnungszone Hasenfeld / Pestalozziweg: 2022

– Begegnungszone Mittelschule Hasenfeld: 2022