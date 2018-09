Ortspolizei Rankweil bildet neue Schülerlotsen aus

Ab Schulbeginn wird die Rankweiler Polizei rund 30 Kinder der Volksschule Markt auf ihren Einsatz als Schülerlotsen vorbereiten.

Simone Tschofen von der Polizeiinspektion Rankweil sowie Roland Martin und Karl-Heinz Pfitscher von der Gemeindepolizei Rankweil werden in den kommenden Wochen Schülerinnen und Schüler der Volksschule Markt als Schülerlotsen einschulen. Anfangs noch von Beamten begleitet, werden die Volksschüler in ein bis zwei Monaten die Schutzwege an der Bahnhofstraße und der Sigmund-Nachbaur-Straße eigenständig sichern.

In allen Rankweiler Volksschulklassen und Kindergärten nehmen Kinder regelmäßig am Verkehrserziehungsunterricht teil. Dort lernen sie, wie man im Straßenverkehr auf sich aufmerksam macht und sich richtig verhält. Die Gemeindepolizisten Karl-Heinz Pfitscher und Roland Martin sind regelmäßig in allen Kindergärten in Rankweil und Rankweil Brederis unterwegs und informieren die Kinder über sicheres Verhalten im Straßenverkehr.